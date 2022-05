Une première sélection sans surprise pour Jean-Louis Gasset avec la Côte d’Ivoire

Nicolas PÉPÉ (Côte d’Ivoire) buteur face à l'Algérie, lors de la CAN 2022. © FMM / Pierre René-Worms

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le nouveau sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, le Français Jean-Louis Gasset, nommé il y a une semaine, a rendu public une première liste de 25 joueurs sans surprise pour les qualifications de la CAN-2023. La Côte d'Ivoire reçoit la Zambie le 3 juin dans le nouveau stade de Yamoussoukro, avant d'affronter trois jours plus tard le Lesotho en Afrique du Sud. Ces qualifications n'auront pas d'incidence sur la participation de la Côte d'Ivoire, puisqu'elle est le pays hôte de la prochaine CAN et de ce fait, y participe automatiquement. Le Français a retenu les mêmes joueurs que ceux ayant disputé les rencontres amicales jouées à l'extérieur contre la France (2-1) et l'Angleterre (3-0) en mars dernier. - Gardiens: Sangaré Badra (JDR Star-Afrique du Sud), Cissé Abdoul Karim (Asec-Côte d'Ivoire), Koné Mohamed (Le Havre A- France). - Défenseurs: Serge Aurier (Villarreal-Espagne), Kossonou Odilon (Bayer Leverkusen- Allemagne), Eric Bailly (Manchester United-Angleterre), Willy Boly (Wolverhampton-Angleterre), Deli Simon (Adana Demrspor-Turquie), Wilfried Kanon (HIFK Helsinki-Finlande), Ghislain Konan (Reims-France), Hassane Kamara (Watford-Angleterre). - Milieux de terrain: Sangaré Ibrahim (OSV Eindhoven-Pays-Bas), Franck Kessie (Milan AC-Italie), Akpa Akpro Jean Daniel (Lazio Rome-Italie), Paul Edgar Akouokou (Real Betis-Espagne), Seri Jean Michael (Fulham-Angleterre).- Attaquants: Jérémie Boga (Atlanta Bergame-Italie), Nicolas Pépé (Arsenal-Angleterre), Max Gradel (Sivaspor-Turquie), Wilfried Zaha (Crystal Palace-Angleterre), Jean Évrard Kouassi (Transport-Turquie), Maxwel Cornet (Burnley-Angleterre), Sébastien Haller (Ajax-Pays-bas), Christian Kouamé (Anderlecht-Belgique), Konaté Karim (Asec-Côte d'Ivoire).