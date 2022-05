Djamel Belmadi s'explique sur la non convocation de Riyad Mahrez

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a exprimé lundi 30 mai son étonnement et s'est expliqué après la polémique soulevée par la non convocation du capitaine de l'équipe Riyad Mahrez, blessé, pour les matches de qualification à la CAN 2023, prévus début juin. « C'est une non-affaire. Le plus important c'est pourquoi il n'est pas là », a déclaré M. Belmadi lors d'une conférence de presse avant le match contre l'Ouganda samedi à Alger, qui sera suivi par un déplacement le 8 juin en Tanzanie. « La santé des joueurs passe avant tout (...) nous avons reçu un rapport médical » de (son club) Manchester City, a déclaré Belmadi à propos de l'absence en sélection de la star des Fennecs. Il « a raté des matches importants avec son club et n'a pas pu terminer son dernier match en raison d'une blessure », a détaillé l'entraîneur qui s'est dit étonné des doutes quant à la bonne foi de l'attaquant de Manchester City qui a « toujours été excellent en équipe nationale ».