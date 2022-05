CAN 2023: C’est parti pour les éliminatoires!

L'attaquant égyptien Mohamed Salah, le 30 janvier 2022 face au Maroc, lors de la CAN au Cameroun.

Les deux premières journées de la phase de groupes des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations qui se déroulera en Côte d’Ivoire (CAN 2023) s’étalent du 1er au 13 juin 2022.

Stars de la Premier League, Sadio Mané et Mohamed Salah continuent leur saison marathon après la finale de la Ligue des champions perdue face au Real Madrid au Stade de France. Cette fois, le Sénégalais, champion d’Afrique en titre et l’Égyptien vont fouler les pelouses africaines. Le Sénégal accueille le Bénin et visite le Rwanda dans le groupe L.

Pour l’Égypte de Salah, ce sera un match à domicile contre la Guinée dans le groupe D, puis un voyage au Malawi pour affronter l'Éthiopie, dont aucun terrain ne répond aux normes internationales. Les trois premiers des 46 matches de qualification des deux premières journées sont prévus mercredi et les trois derniers le 13 juin.

Une autre star de la Premier League, l'ailier Riyad Mahrez des champions de Manchester City, ne pourra pas porter son brassard de capitaine avec l'Algérie contre l'Ouganda et la Tanzanie dans le groupe F, en raison d'une blessure non divulguée.

Plus de Pierre-Emerick Aubameyang

L'attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang sera un absent notable lorsque le Gabon affrontera la République démocratique du Congo et la Mauritanie dans le groupe I après avoir annoncé sa retraite du football international.

Le Maroc accueillera les matches du Burkina Faso, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, de Maurice et du Libéria tandis que l'Afrique du Sud servira de domicile temporaire au Mozambique, à la Namibie, à l'Eswatini et au Lesotho.

La Côte d'Ivoire, qualifiée d’office en tant que pays hôte, qui a accueilli pour la dernière fois la Coupe des Nations en 1984, a choisi le Français Jean-Louis Gasset comme nouveau sélectionneur et fera face à la Zambie à Yamoussoukro. La Zambie, championne d’Afrique en 2012, n'a pas réussi à se qualifier pour les trois dernières éditions.

Le Portugais Jose Peseiro qui débute son règne en tant que patron du Nigeria affronte la Sierra Leone et l'île Maurice dans le groupe A.

Tour le programme des qualifications en juin 2022

