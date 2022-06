CAN 2023: l’Angola renverse la Centrafrique en qualifications

- © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre

L’équipe d’Angola a renversé 2-1 celle de République centrafricaine dans le groupe E des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023), ce 1er juin 2022 à Luanda. Les Centrafricains ont ouvert le score à la 32e minute, puis les Angolais ont marqué via M’Bala Nzola (73e) et Gelson Dala (76e).