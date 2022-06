CAN 2023: début d’éliminatoires idéal pour le Burkina face au Cap-Vert

Hassane Bande marque contre le Cap-vert lors de la CAN 2022. Il a récidivé lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Demi-finaliste de la dernière CAN, le Burkina Faso a réussi son entrée pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, en battant le Cap-Vert (2-0) dans le groupe B.

Comme il y a moins de cinq mois lors de la deuxième journée du groupe A de la CAN 2022 (1-0), le Burkina est venu à bout du Cap-Vert (2-0). Mieux, Hassan Bandé, l’unique bourreau des Requins bleus à Yaoundé, a ouvert le score (59e) et a permis de débloquer une rencontre dominée par les siens. Le buteur de Yaoundé, qui a récidivé à Marrakech – où joue le Burkina pour ses matches à domicile pour cause de stade non homologué par la CAF – n’était pas forcément le héros attendu de cette rencontre. L’attaquant NK Istra 1961(Pays-Bas) a en effet débuté le match sur le banc et a dû faire sa rentrée après la blessure d’Edmond Tapsoba à la demi-heure de jeu (30e).

Les Étalons ont ainsi eu de nombreuses opportunités d’ouvrir le score dès les premières minutes de la rencontre, mais ni Tapsoba, ni Dango Ouattara, ni Cyrille Bayala n’ont pu concrétiser les occasions des Étalons. Dans un Grand Stade de Marrakech vide, les demi-finalistes de la dernière CAN ont dû attendre la 88e minute pour faire le break grâce à une reprise de la tête de Dango Ouattara, déjà passeur sur le but de Bande.

C’est un départ idéal pour les Étalons, et surtout pour le nouvel sélectionneur, le Français Hubert Velud, qui a pris la succession Kamou Malo il y a un peu plus d’un mois.

Mardi 7 juin, pour la deuxième journée des éliminatoires, le Burkina se rendra sur le terrain de l’Eswatini qui a tenu le Togo en échec (2-2)

