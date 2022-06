CAN 2023 : les Comores entament les qualifications par une victoire

Le onze des Comores pour le match contre le Cameroun en 8e de finale de la CAN au Stade d'Olembe à Yaoundé, le 24 janvier 2022.

L’équipe des Comores a entamé les qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) par une victoire 2-0 face à celle du Lesotho, ce 3 juin 2022 à Maluzini. Un succès précieux pour les Comoriens dans un groupe H où une seule autre sélection accompagnera celle de Côte d’Ivoire (qualifiée d’office en tant que pays hôte) à la CAN 2023.

Publicité Lire la suite

Chaque point compte dans le groupe H des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023). Les Comoriens, qui restent sur un huitième de finale dantesque à la CAN 2021, le savaient bien avant d’affronter le Lesotho durant la première journée des éliminatoires pour la CAN 2023. Pour suivre l’équipe de Côte d’Ivoire, qualifiée d’office en tant que pays hôte, il fallait commencer par battre les Lesothiens, ce 3 juin 2022 à Maluzini.

Youssouf M'Changama débloque la situation

C’est ce que les Cœlacanthes ont fait, après s’être pourtant heurtés durant toute la première période à une formation adverse arcboutée en défense. Il a fallu que le meneur de jeu Youssouf M'Changama loge le ballon au ras du montant droit avec une reprise du pied droit à l’entrée de la surface de réparation, pour débloquer la situation (1-0, 59e). Puis Bendjaloud Youssouf a creusé l’écart d’une frappe puissante du droit (2-0, 81e).

Avec ce succès 2-0, les Comores peuvent envisager plus sereinement un périlleux déplacement à Lusaka, le 7 juin. Les Zambiens, qui affrontent les Ivoiriens ce vendredi à Yamoussoukro, seront sans doute leurs principaux rivaux dans la course à la qualification.

CAN 2023 : CALENDRIER ET RESULTATS DES QUALIFICATIONS

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne