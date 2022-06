CAN 2023: bon départ pour l'Algérie en qualifications contre l'Ouganda

Les Fennecs d'Algérie ont renoué avec la victoire, samedi 4 juin, pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023. Grâce à des buts signés Aïssa Mandi puis Youcef Belaïli, ils ont dominé l'Ouganda à Oran (2-0) dans le groupe F.

Publicité Lire la suite

La dernière fois que l'Algérie avait goûté à la CAN, c'était lors de la phase finale de la dernière édition, jouée en janvier-février 2022 au Cameroun. Et ça s'était fort mal passé pour les champions d'Afrique, éliminés dès le premier tour après un match nul et deux défaites. Il va falloir du temps pour laver l'affront, mais les Algériens ont commencé cette opération rachat de la meilleure des manières lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Chez eux, à Oran, les hommes de Djamel Belmadi ont dominé l'Ouganda, samedi 4 juin. Après deux occasions de la tête signées Youcef Belaïli, les Fennecs ont trouvé la faille dans le jeu aérien à la 28e minute. Sur un centre, Islam Slimani s'est élevé et a repris le cuir de la tête. Sa tentative s'est écrasée sur la barre transversale avant de revenir droit sur Aïssa Mandi. Le défenseur, devant la ligne de but, n'a plus eu qu'à pousser le ballon au fond des filets de la poitrine.

Zeghba préserve l'Algérie, Belaïli se balade

Largement dominateurs, avec une possession de balle de 81,5% rien que dans le premier acte, les Algériens ont failli voir leurs efforts réduits à néant quand l'arbitre égyptien, M. Mohamed Hussein, a accordé un penalty aux Cranes après avoir vu Rachid Ghezzal bousculer un adversaire dans la surface. Toutefois, le gardien des Fennecs Moustapha Zeghba est resté au centre de sa cage et a repoussé facilement des pieds le tir peu puissant de Farouk Miya (33e).

Toujours dans la maîtrise après la pause, l'Algérie a contrôlé et fini par se mettre à l'abri de fort belle manière. Parti depuis l'aile gauche, le Brestois Belaïli a signé un petit numéro. Le ballon scotché au pied, l'attaquant a slalomé et évité cinq Ougandais avant de placer une frappe précise et gagnante au ras du poteau (80e). La sélection algérienne s'empare seule de la tête du groupe F devant la Tanzanie et le Niger. Le 8 juin, lors de la deuxième journée, Belmadi et ses joueurs iront défier les Tanzaniens à Dar es Salaam, alors que l'Ouganda accueillera les Nigériens.

CAN 2023 : CALENDRIER ET RESULTATS DES ELIMINATOIRES

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne