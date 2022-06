CAN 2023: un brillant Mali écrase le Congo-Brazzaville en éliminatoires

Lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023, le Mali a écrasé le Congo (4-0) samedi 4 juin. Les Aigles, auteurs d'une première période somptueuse, prennent les commandes du groupe G et envoient un message à la concurrence.

Il ne fallait pas arriver en retard au stade du 26 mars de Bamako, où s'est déroulé le premier match du Mali dans le groupe G des éliminatoires de la prochaine CAN 2023. Ce 4 juin dans la capitale malienne, les Congolais ont très vite compris qu'ils allaient passer un mauvais moment.

La correction a démarré dès la 38e seconde avec l'ouverture du score signée Mohamed Camara. À l'entrée de la surface, l'attaquant de Salzbourg a déclenché une lourde frappe sans contrôle qui a laissé le portier congolais pantois (1e).

El Bilal Touré voit double

C'est ensuite le jeune El Bilal Touré qui a inscrit le but du break. Il a profité du splendide débordement d'Yves Bissouma dans la surface côté droit et du service impeccable de son coéquipier pour doubler la mise (11e). Le même Touré, après avoir trouvé le poteau au quart d'heure de jeu, a puni une nouvelle fois le Congo ensuite : Rayan Bidounga a perdu le ballon plein axe, et El Bilal Touré, après un contrôle, a porté le score à 3-0 grâce à une nouvelle énorme frappe (39e). Et juste avant la pause, un nouveau centre de Bissouma a trouvé la tête victorieuse de Kalifa Coulibaly (44e).

Avec ce score sans appel acquis dans le premier acte, le Mali n'avait plus grand-chose à craindre. Au retour des vestiaires, le Congo-Brazzaville n'a d'ailleurs pas vraiment affiché de moyens suffisants pour espérer un retour d'enfer. Les Diables rouges n'ont pas cadré un seul tir de toute la rencontre.

Excellente opération donc pour les Aigles maliens, en tête du groupe G après cette éclatante victoire sans appel. Ils sont en tête de cette poule avant la deuxième journée, durant laquelle ils affronteront le Soudan du Sud, battu lors de la première journée par la Gambie (1-0). Le match se tiendra en Ouganda, le 9 juin, tandis que le Congo jouera face à la Gambie la veille à Brazzaville.

CAN 2023 : CALENDRIER ET RESULTATS DES ÉLIMINATOIRES

