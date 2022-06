CAN 2023: le Botswana neutralise la Tunisie en qualifications

Le sélectionneur tunisien Jalel Kadri, à gauche, et son assistant Ali Boumnijel, à droite, le 29 mars 2022 à Radès.

Les Aigles de Carthage n'ont pas réussi à faire la différence à Francistown contre le Botswana (0-0), dimanche 5 juin, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023. Ils s'installent néanmoins provisoirement en tête du groupe J.

Publicité Lire la suite

Auteurs d'une deuxième période de feu le 1er juin, à Tunis, lors de la première journée des qualifications pour la prochaine CAN 2023 face à la Guinée équatoriale (4-0), les Tunisiens n'ont pas fait parler la poudre ce 5 juin lors de la deuxième journée. Au Francistown Stadium, les hommes de Jalel Kadri ont partagé les points avec le Botswana sans trouver le chemin des filets (0-0).

Les visiteurs ont globalement dominé les débats dimanche après-midi, tenant davantage le ballon que les Zèbres botswanais. Ils ont obtenu la première grosse occasion à la 18e minute, mais le portier Goitseone Phoko s'est montré efficace sur sa ligne de but. Peu après, sur une action où la défense botswanaise n'a pas réussi à éloigner le danger, Firas Ben Arbi a envoyé un tir sur la barre transversale.

À la demi-heure de jeu, le gardien tunisien Béchir Ben Said a dû s'employer sur une situation très chaude dans sa surface. Sa vigilance et ses réflexes ont empêcher le Botswana d'inscrire son premier but dans ces éliminatoires.

Après la pause, aucune équipe n'a su prendre le meilleur sur l'autre. Les occasions de but ont été rares et les gardiens peu mis en danger. Les Aigles de Carthage ont eu beau insister, ils n'ont pas réussi à trouver de faille exploitable. Avec ce match nul, ils sont en tête du groupe J avec quatre points, en attendant l'autre match de la deuxième journée, Guinée équatoriale-Libye, prévu lundi 6 juin à Malabo.

CAN 2023 : CALENDRIER ET RESULTATS DES ÉLIMINATOIRES

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne