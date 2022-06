CAN 2023: matches nuls pour la Centrafrique et Madagascar en qualifs

Le Centrafricain Karl Namnganda. © PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Les équipes de Centrafrique et de Madagascar ont respectivement concédé le match nul 1-1 face au Ghana et à l’Angola, dans le groupe E des qualifications pour la CAN 2023, ce 5 juin 2022.