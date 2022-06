Éliminatoires CAN 2023: le Burkina Faso enchaîne

Quatre rencontres comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 sont au programme de ce mardi 7 juin. Lors du premier match, le Burkina Faso a battu facilement l’Eswatini.

Le Burkina Faso a signé une deuxième victoire face à l’Eswatini. À Johannesburg, à l’occasion de la 2e journée des qualifications, le Burkina Faso s’est imposé 3-1). Après le Cap-Vert (2-0), le Burkina Faso n’a pas raté l’occasion d’engrager des points dans cette course à la qualification de la CAN 2023.

Ndzinisa avait pourtant ouvert le score pour les locaux (64e). Privés de leur sélectionneur Hubert Velud, testé positif au Covid-19, les Etalons ont rapidement égalisé grâce Dango Ouattara (69e). Déjà auteur d’un but et d’une passe décisive lors du premier match, l’attaquant de Lorient a doublé la mise à la 75e minute. Dix minutes plus tard, Aziz Ki a marqué le troisième but burkinabè, face à un adversaire réduit à 10 après l’expulsion de Mkhonta.

