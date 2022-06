CAN 2023: battue au Soudan, la RD Congo s’enfonce un peu plus

Le Congolais Jonathan Bolingi. RFI / Pierre René-Worms

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

L’équipe de RD Congo s’est inclinée 2-1 ce 8 juin 2022 à Omdurman face au Soudan, dans le groupe I des éliminatoires pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023). Non-qualifiés pour la CAN 2021 et la Coupe du monde 2022, les Léopards de RDC, qui restent sur trois défaites, traversent une crise.