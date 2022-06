CAN 2023: Gabon et Mauritanie se neutralisent en qualifications

Les équipes du Gabon et de la Mauritanie ont fait match nul 0-0 dans le groupe I des qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023), ce 8 juin 2022 à Franceville.

Pas de vainqueurs et pas de but entre Gabonais et Mauritaniens, ce 8 juin 2022, en qualifications pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023).

Après avoir gagné en RD Congo malgré des conditions ubuesques, l’équipe du Gabon est cette fois au complet pour cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Les Panthères se montrent tout d’abord conquérantes pour le grand retour du public dans les tribunes du Stade de Franceville, après de longs mois de huis-clos. Mais leur domination dans le jeu est stérile face à des visiteurs recroquevillés dans leur camp.

Ce n’est qu’à la 40e minute que leurs supporters éprouvent un premier frisson : sur un coup franc du milieu Guélor Kanga, le latéral Lloyd Palun place un coup de tête. Le gardien adverse Babacar Niasse dévie toutefois le ballon d’une manchette réflexe.

Des Mauritaniens plus ambitieux en deuxième période

En seconde période, les Mourabitounes se montrent plus ambitieux. Illustration avec une frappe tendue de l’avant-centre Pape Ibnou Ba repoussée par le portier de la sélection gabonaise, Jean-Noël Amonome (55e).

Les Gabonais ont également des occasions de débloquer la situation durant ce deuxième acte. Le défenseur Aaron Appindangoyé reprend ainsi de la tête un coup franc de l’ailier Denis Bouanga. Mais ce n’est pas cadré (72e).

À l’arrivée, Gabonais et Mauritaniens se neutralisent. Ils sont certes à égalité de points (4). Mais la Mauritanie est en tête du groupe I grâce à sa meilleure différence de buts (+3) et ce match nul à l’extérieur.

