CAN 2023: le Bénin à l'arrêt dans les éliminatoires après son revers contre le Mozambique

Les Écureuils béninois commencent bien mal leur campagne de qualifications pour la CAN 2023. Après leur défaite lors de la première journée au Sénégal, ils ont été battus chez eux mercredi 8 juin par le Mozambique (1-0) à l'occasion de la deuxième journée du groupe L.

Ça va mal pour les joueurs de Michel Dussuyer, le sélectionneur du Bénin, toujours à l'arrêt après deux journées dans les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2023 en Côte d'Ivoire. À Cotonou, au Stade de l'Amitié, les Écureuils espéraient engranger leurs premiers points, ce 8 juin, quatre jours après leur défaite concédée à Dakar face aux champions d'Afrique sénégalais. Occasion ratée.

Devant leurs supporters, les Béninois ont déjoué et concédé une deuxième défaite de rang face au Mozambique. Os Mambas, en visite dans l'antre cotonoise, ont réussi le coup parfait en marquant sur leur unique tir cadré de toute la rencontre. Monté depuis son poste de défenseur gauche, Reinildo Mandava s'est joué de la défense du Bénin dans la surface pour déborder et centrer en retrait vers Geny Catamo. L'attaquant n'a pas manqué l'offrande et a ouvert le score en force (38e).

Les Écureuils ont bien tenté de revenir, mais rien n'y a fait. Quand ils ne rataient pas le cadre eux-mêmes, ils trouvaient une tête, une jambe ou un pied mozambicain sur leur route, quand ce n'était pas le gardien Ernan Alberto Siluane qui s'interposait. Illustration encore dans le temps additionnel quand Ryan-Segon Adigo, bien trouvé dans la surface, a expédié son tir puissant juste au-dessus de la barre transversale.

Après deux journées, le Bénin ne compte aucun point et végète seul à la dernière place, derrière le Rwanda, troisième avec un point. Le Mozambique se hisse à la deuxième place avec 4 points, tandis que le Sénégal fait la course en tête avec 6 points.

CAN 2023 : CALENDRIER ET RESULTATS DES QUALIFICATIONS

