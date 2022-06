CAN 2023: le Cameroun entame les qualifications par une victoire

L’équipe du Cameroun, hôte de la dernière Coupe d’Afrique des nations, a entamé les qualifications pour la CAN 2023 par une victoire 1-0 face au Burundi, ce 9 juin 2022 à Dar Es Salaam (groupe C).

Solide à défaut de briller, l’équipe du Cameroun a assuré l’essentiel pour ses débuts en qualifications de la CAN 2023. Les Camerounais, hôtes et 3e de la CAN 2021, ont logiquement battu le Burundi 1-0, ce 9 juin 2022, à l’issue d’une rencontre délocalisée à Dar Es Salaam.

Les Burundais se sont montrés relativement inoffensifs, loin de leurs terres. A l’inverse, les Lions Indomptables ont eu de multiples occasions mais n’ont trouvé la faille que sur un subtil coup franc enroulé de Karl Toko Ekambi (1-0, 31e).

Un Vincent Aboubakar pas en réussite

L’attaquant et héros de la qualification pour la Coupe du monde 2022 s’est montré dangereux dès la 2e minute. Il a été un poison quasi-constant pour les Hirondelles. Vincent Aboubakar aussi. En revanche, le capitaine de la sélection camerounaise et meilleur buteur de la dernière CAN n’a pas été en réussite. Que ce soit sur un tir dévié de justesse en corner (44e) ou sur un autre repoussé sur sa ligne de but par un défenseur adverse (69e).

Le Cameroun se retrouve néanmoins en tête du groupe C avec 3 points pris en un match, en attendant septembre et une double confrontation face à la Namibie.

