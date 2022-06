CAN 2023: le Maroc vient à bout de l'Afrique du Sud pour son entrée dans les qualifications

Les Marocains Ayoub El Kaabi (n°9), Youssef En-Nesyri (n°19) et Romain Saïss (n°6), le 25 janvier 2022 à Yaoundé lors de la CAN au Cameroun.

La première journée des éliminatoires de la CAN 2023 dans le groupe K a été compliquée pour le Maroc, jeudi 9 juin. Opposés à l'Afrique du Sud, les Lions de l'Atlas ont longtemps été frustrés avant de l'emporter à domicile (2-1).

Le football peut s'avérer être une équation complexe. Pilonner la cage adverse n'est pas forcément synonyme de réussite. Le Maroc-Afrique du Sud, premier match des éliminatoires du groupe K pour la Coupe d'Afrique des nations 2023, a longtemps été un casse-tête pour les Marocains, ce 9 juin à Rabat. Heureusement pour eux, il s'est bien terminé.

Dans cette poule où seulement trois équipes viseront la qualification, le Zimbabwe étant disqualifié en raison de la suspension de la fédération nationale par la Fifa, Vahid Halilhodzic et ses joueurs étaient favoris de ce premier match à domicile contre les Sud-Africains. Cela ne les a pas empêchés de grincer des dents pendant un bon moment.

Foster glace les Lions de l'Atlas

Malgré le soutien de leur public, les Marocains ont été cueillis à froid au stade Moulay-Abdallah. Lancé en profondeur dans le dos d'une défense pas en place, Lyle Foster s'est échappé, a résisté au retour d'Achraf Hakimi et a battu Bono d'un tir tendu (8e). Une entame ratée donc de la part du Maroc, avant un déluge d'occasions.

Largement dominateurs dans le jeu, les Lions de l'Atlas ont multiplié les tentatives. À 17 reprises, ils ont frappé au but durant les 45 premières minutes. Mais l'efficacité a fait défaut dans leurs rangs. Quand Tarik Tissoudali et les siens ne rataient pas le cadre, parfois dans des situations idéales, ils trouvaient un pied sud-africain ou le gardien Ronwen Williams sur leur route.

C'est donc sous les sifflets que les locaux ont regagné les vestiaires, tout à leur exaspération devant la réussite sud-africaine dans ce premier acte (un tir, un but). Retranchés dans leur camp et laissant volontiers le ballon à l'adversaire, les hommes du Belge Hugo Broos tiraient leur épingle du jeu.

Harit-El Kaabi, coaching gagnant

Le verrou des Bafana Bafana a finalement sauté en début de seconde période. Youssef En-Nesyri, à la réception d'une remise de la tête de son capitaine Romain Saïss, a smashé du front le cuir et délivré tout un stade jusqu'alors frustré (51e). L'attaquant du Séville FC, inefficace lors du premier acte, a retrouvé son sens du but à point nommé.

La suite de la seconde période a ressemblé à une attaque-défense tournant à l'avantage de l'Afrique du Sud... jusqu'à cette 87e minute. Amine Harit, très remuant et dangereux depuis son entrée en jeu 20 minutes plus tôt, a été oublié par la défense et a pu déborder côté gauche. Et à la réception de son centre, Ayoub El Kaabi, un autre entrant (à la 60e), a signé une reprise de volée parfaite du pied gauche.

Le ratio d'efficacité des Marocains (29 tirs, 10 cadrés, 2 buts) n'est pas parfait, mais il a suffi pour venir à bout des Bafana Bafana, qui repartent frustrés après tous ces efforts réduits à néant. Ils devront attendre septembre pour rejouer dans ces éliminatoires face au Liberia. Le Maroc, lui, a rendez-vous justement avec les Lone Stars le 13 juin.

