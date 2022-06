CAN 2023: le Nigeria et la Guinée-Bissau vainqueurs en qualifications

Pour la première journée dans le groupe A des qualifications de la CAN 2023, le Nigeria a battu la Sierra Leone 2-1, tandis que la Guinée-Bissau a balayé Sao Tomé-et-Principe 5-1, ce jeudi 9 juin 2022.

Publicité Lire la suite

L’entrée en lice du Nigeria en éliminatoires de la CAN 2023 ne restera pas dans les annales des Super Eagles... Ce jeudi 9 juin 2022 à Abuja, dans un MKO Abiola National Stadium vide et sur une pelouse indigne de son rang, la sélection nigériane a certes gagné. Mais elle n’a pas dégagé la puissance et le talent qu’on lui prête, face à la pourtant modeste Sierra Leone.

Ce sont même les Sierra-Léonais qui ont ouvert le score. À la 11e minute, l’ailier Jonathan Sahr Morsay reprend en effet d’une superbe tête plongeante un ballon délivré au point de penalty (0-1). Dans la foulée, l’avant-centre Mohamed Buya Turay voit son tir dévié sur le montant droit par le portier Francis Uzoho (15e).

Les Nigérians ont eu chaud. Mais ils ne ratent pas l’occasion de punir les Sierra-Léonais. Car dans les secondes qui suivent, le milieu Alex Iwobi conclut un long une-deux d’un tir croisé : 1-1, 16e.

La balade la Guinée-Bissau

À la 41e minute, l’attaquant vedette des Super Eagles Victor Osimhen donne l’avantage aux siens. Le Prix Marc-Vivien Foé 2020 se jette sur un ballon transmis de la tête par Moses Simon : 2-1.

En deuxième période, le Nigeria gère son effort et son avantage, sans génie. En septembre, le nouveau sélectionneur José Peseiro et ses joueurs devront sans doute être plus convaincants, lors d’une double confrontation face à la Guinée-Bissau. Des Bissau-Guinéens qui, eux, ont dominé 5-1 un duel lusophone face à Sao Tomé-et-Principe, à Marrakech, à l’issue d’une rencontre délocalisée au Maroc.

La deuxième journée dans ce groupe A aura lieu ce 13 juin avec les rencontres Sierra Leone-Guinée-Bissau et Sao Tomé-et-Principe-Nigeria.

CAN 2023 : CALENDRIER ET RESULTATS DES QUALIFICATIONS

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne