Premier League: l'Égyptien Mohamed Salah sacré Joueur de la saison 2021-2022 par ses pairs

L'attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah, a été élu Joueur de la saison 2021-2022 de Premier League par ses pairs. AP - Kirsty Wigglesworth

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, a été élu jeudi 9 juin Joueur de l'année par la Professional Footballers' Association (PFA), le syndicat des joueurs de football en Angleterre. L'Égyptien, âgé de 29 ans, a fini vice-champion d'Angleterre avec son club, ainsi que meilleur buteur de la saison avec 23 buts (à égalité avec le Sud-Coréen Son Heung-min, de Tottenham) et meilleur passeur avec 13 passes décisives. Il succède au Belge Kevin De Bruyne au palmarès et reconquiert un trophée individuel qu'il avait déjà remporté en 2017-2018. « Il n'y a pas de plus grand honneur que de remporter un trophée pour lequel mes collègues ont voté. Je vous suis très reconnaissant », a réagi le Pharaon des Reds.