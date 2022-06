Billel Benhamouda, milieu de terrain de l'USM Alger, est mort dans un accident de la route

Billel Benhamouda, milieu offensif de l'USM Alger, est décédé dans la soirée du jeudi 10 juin dans un accident de la route. Il participait au Tournoi des Quatre nations avec l'équipe A' d'Algérie (ainsi que le Niger, la RDC et le Sénégal) et avait participé, quelques heures plus tôt, au match remporté par les Fennecs contre la RDC. L'accident fatal s'est produit sur la route du retour. Billel Benhamouda était âgé de 24 ans. « Face à l'ampleur du drame », la Fédération algérienne de football a décidé de mettre fin au Tournoi des Quatre nations.