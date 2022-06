Dopage: l’Ivoirien Sylvain Gbohouo suspendu 18 mois par la Fifa

Le gardien de but ivoirien Sylvain Gbohouo, le 1er juillet 2019 lors de la CAN disputée cette année-là en Égypte. AP - Hassan Ammar

Texte par : David Kalfa Suivre

La Fédération internationale de football (Fifa) a suspendu le gardien de but ivoirien Sylvain Gbohouo pour une période de 18 mois. Il a « été contrôlé positif à la substance trimétazidine […] à la suite d'un match de qualification de la Coupe du Qatar 2022 joué le 16 novembre 2021, souligne un communiqué de la Fifa. En raison de la présence de la substance interdite dans son échantillon, le joueur a été reconnu coupable d'avoir enfreint l'article 6 du Règlement antidopage de la Fifa, lu conjointement avec l'article 17 du Code disciplinaire de la Fifa ». La suspension du portier de 33 ans, qui avait manqué la CAN 2021, a débuté le 23 décembre 2021 et devrait donc s'achever le 23 juin 2023.