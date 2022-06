Égypte: Al Ahly et le coach sud-africain Pisto Mosimane, c’est fini

Le Sud-Africain Pitso Mosimane. REUTERS - JUAN MEDINA

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

L’entraîneur Pitso Mosimane et Al Ahly ont mis fin à leur collaboration, a annoncé le club égyptien Al Ahly ce 13 juin 2022. Le Sud-Africain était de plus en plus contesté en Égypte, malgré deux Ligues des champions, deux Super Coupes d’Afrique et une coupe nationale remportées depuis son arrivée en octobre 2020. Samy Komsan assurera l’intérim.