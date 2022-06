Foot: sept joueurs africains attendus sur le marché des transferts

Le marché estival des transferts de footballeurs est désormais ouvert dans la plupart des grands championnats européens. Voici sept joueurs africains qui pourraient animer ce mercato d’été 2022.

Yves Bissouma

Certains médias britanniques l’annoncent d’ores et déjà : le milieu de terrain malien va s’engager avec Tottenham. Il reste au Malien un an de contrat à Brighton & Have Albion où il évolue depuis juillet 2018. A 25 ans, l’ex-pensionnaire de Lille semble en tout cas pouvoir franchir un nouveau palier, au sein d’un club plus huppé.

Seko Fofana

Restera à Lens ou pas ? Le dernier lauréat du Prix Marc-Vivien Foé a réalisé une saison très solide en France. Il lui reste deux années de contrat avec les Lensois. Les dirigeants du club ont toutefois laissé la porte ouverte à un départ de leur capitaine et métronome. Même s’ils préfèreraient évidemment garder l’ex-pensionnaire de Manchester City, Fulham (Angleterre) et de l’Udinese (Italie).

Franck Kessié

L’international ivoirien est libre comme l’air. Son contrat avec l’AC Milan s’apprête à expirer, quelques semaines après un titre de champion d’Italie. Au grand dam de nombreux supporters milanais qui souhaitaient voir le milieu âgé de 25 ans poursuivre. Reste à savoir où le relayeur atterrira. Durant plusieurs semaines, la presse espagnole a assuré que tout était réglé ou presque avec le FC Barcelone. Depuis, aucune officialisation n’est venue.

Kalidou Koulibaly

Chaque été, c’est pareil : la presse italienne annonce que c’était sans doute la dernière saison de Kalidou Koulibaly à Naples. Et chaque année, le défenseur central reste, malgré tout. Alors pourquoi quitterait-il enfin la formation napolitaine ? Parce qu’après 8 années dans le sud de l’Italie, le joueur âgé de 30 ans a peut-être envie d’un nouveau défi et de gagner des titres en club. Reste que partir dans une nouvelle formation, à quelques mois de la Coupe du monde au Qatar, n’est pas sans risques pour les performances du Sénégalais avec les Lions.

Sadio Mané

Mohamed Salah a dit qu’il restera la saison prochaine à Liverpool. L’attaquant uruguayen Darwin Nunez vient d’y être recruté contre plusieurs dizaines de millions d’euros. Autant d’éléments qui accréditent la thèse d’un départ de Sadio Mané, en fin de contrat en juin 2023 ? L’intéressé, régulièrement cité au Bayern Munich, est loin d’avoir démenti et s’est même amusé à répondre, lors d’une conférence de presse avec les Lions : « 60 à 70% des Sénégalais souhaitent que je quitte Liverpool ? Je ferai ce qu’ils veulent. Nous verrons bientôt… »

Chancel Mbemba

Son contrat avec le FC Porto expire ce 30 juin 2022. L’intéressé vient de réaliser un nouveau doublé Championnat du Portugal-Coupe du Portugal. Le défenseur polyvalent a-t-il fait le tour de la question avec le FCP, formation qu’il a rejoint en juillet 2018 ? La presse portugaise assure que le Congolais ne manque pas de prétendants, en France et en Turquie entre autres.

André Onana

Le Camerounais peut aller où il veut, son contrat avec l’Ajax Amsterdam s’achevant dans quelques jours. Le portier âgé de 26 ans a vécu de longs mois difficiles aux Pays-Bas, depuis la fin 2020, entre une suspension pour dopage et des tensions avec ses dirigeants. L’ex-pensionnaire du FC Barcelone retournera-t-il en Espagne ou découvrira-t-il un nouveau Championnat ?

