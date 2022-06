Foot : annoncé en Angleterre, le Marocain Nayef Aguerd confirme son départ de Rennes

Le Marocain Nayef Aguerd va quitter le Stade Rennais et la Ligue 1 française.

Le défenseur international marocain Nayef Aguerd, pilier de la charnière centrale du Stade Rennais, a annoncé samedi sur les réseaux sociaux son départ du club breton. Il devrait signer avec un club du championnat anglais

Agé de 26 ans, Nayef Aguerd devrait s'engager en Angleterre: selon plusieurs médias, West Ham et Newcastle sont intéressés et le transfert pourrait dépasser les 35 millions d'euros. Ce serait la plus grosse plus-value de l'histoire de Rennes, qui avait acheté Aguerd pour près de 5 millions d'euros, à Dijon, il y a deux ans.

« Entre la découverte de la Ligue des Champions ensemble, la qualification en Conférence League la saison dernière, celle à l'arrachée en Europa League cette saison, les ambiances bouillantes au Roazhon Park contre le PSG, Lyon, Leicester ou l'OM, je quitte le club gravé au fer rouge », a annoncé le joueur.

Le Stade Rennais avait obtenu l'été dernier de le prolonger jusqu'en 2025 et ne souhaitait pas le vendre, mais les dirigeants rennais avaient reconnu qu'ils auraient du mal à le retenir en cas d'offre alléchante pour lui.

A son arrivée à l'été 2020, Aguerd avait suscité quelques doutes tant les blessures avaient rogné les deux saisons de ce profil longiligne à Dijon. Mais il s'est vite imposé en charnière centrale, enchaînant les matches grâce en partie à une hygiène de vie particulièrement stricte.

Avec lui sur le terrain, Rennes a inscrit une moyenne de 1,9 point par match cette saison en Ligue 1, contre 0,9 point pour les sept matches où il était à la CAN, suspendu ou malade. Et son jeu de tête lui a permis d'inscrire quatre buts cette saison.

