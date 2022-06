CAN féminine 2022: six joueuses à suivre au Maroc

La Coupe d’Afrique des nations féminine de football (CAN 2022) se déroule du 2 au 23 juillet à Rabat et Casablanca. Voici six joueuses qu’il faudra suivre particulièrement durant la CAN 2022 au Maroc.

ROSELLA AYANE

Née en Angleterre d’un père marocain et d’une mère écossaise, l’attaquante de Tottenham a fait ses débuts avec Reynald Pedros, le sélectionneur des Lionnes de l’Atlas. Encore peu connue du grand public, la binationale âgée de 26 ans, qui est également passée par Chelsea, pourrait être une des attractions de cette CAN 2022. Elle est en tout cas l'une des symboles de l'ouverture du foot au féminin africain.

BARBRA BANDA

La capitaine et buteuse de la Zambie est la star montante du foot continental. À 22 ans, celle qui a aussi disputé quelques combats amateurs de boxe, est la fer de lance de Copper Queens qui restent sur une participation aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. Des JO durant lesquelles elle s’est illustrée en marquant six buts en trois matches.

MARIEM HOUIJ

La Tunisienne a vécu une saison faste en Turquie : championne avec l’Alg Spor Gaziantep, meilleure buteuse en saison régulière de la ligue… Une confiance et une efficacité qui seront précieuses à la Tunisie de retour en phase finale de la CAN, après 14 années d’absence, et qui espère briller au Maroc. À noter que Mariem Houij avait aussi fini co-meilleure buteuse des éliminatoires, avec six réalisations.

THEMBI KGATLANA

La joueuse africaine de l’année 2018 et vice-championne d’Afrique brûle de prendre sa revanche sur le Nigeria et de couronner enfin son Afrique du Sud. L’attaquante de poche de l’Atletico Madrid pourra s’appuyer sur un effectif plus riche et expérimenté que lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, organisée au Ghana il y a quatre ans.

AJARA NCHOUT

À 29 ans, la globetrotteuse, passée par sept championnats, est une des valeurs sûres du foot continental et la star des Lionnes indomptables. L’attaquante de l’Inter Milan a marqué des buts cruciaux pour le Cameroun comme ce doublé face à la Nouvelle-Zélande qui a qualifié son équipe pour les huitièmes de finale du Mondial 2019. Il faudra encore toute son expérience et son talent pour conduire la sélection camerounaise jusqu’aux demi-finales de cette CAN 2022 et ainsi à une qualification automatique pour le Mondial 2023.

ASISAT OSHOALA

Trois fois victorieuse de la CAN féminine, quadruple Joueuse africaine de l’année, vainqueur de la Ligue des champions européenne en 2021, trois fois championne d’Espagne (Primera Iberdrola), co-meilleure buteuse de la dernière saison de Primera Iberdrola, la Nigériane est incontestablement la superstar du foot au féminin africain. À 27 ans, rien ne semble pouvoir arrêter l’attaquante du FC Barcelone et des Super Falcons.

