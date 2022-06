CAN féminine 2022: le Cameroun s’incline lourdement devant la France en préparation

L'équipe nationale féminine de foot du Cameroun. (Illustration). © Courtesy of CAF

Texte par : RFI Suivre 1 mn

A une semaine du début de la CAN féminine 2022 au Maroc (du 2 au 23 juillet) les Lionnes indomptables ont été sèchement battues par la France (4-0). Les Camerounaises, 54e au dernier classement Fifa, rêvaient d’exploit face aux Bleues, troisièmes mondiales, qui n’avaient pas aligné leur équipe type. Mais les filles de Maria Caputi n’ont tenu qu’une demi-heure avant que Melvine Malar n’ouvre le score (31e). Les troisièmes de la dernière CAN vont être encore punies par la défenseure d’origine camerounaise Griedge Mbock qui double la mise (37e) et par l’attaquante Ouleymata Sarr, entrée en seconde période, s’offre un doublé (57e, 62e). Les Lionnes n’ont jamais pu se mettre véritablement en évidence malgré les rushs de la capitaine Njoya Ajara qui a tenté plusieurs fois de prendre de vitesse la défense française. Les Indomptables ont encore une bonne semaine pour peaufiner leur préparation avant leur premier match face à la Zambie à la CAN le dimanche 3 juillet.