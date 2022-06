Foot: l'attaquant nigérian Taiwo Awoniyi de l'Union Berlin à Nottingham Forest

L'attaquant nigérian de l'Union Berlin, Taiwo Awoniyi, s'est engagé pour cinq ans avec Nottingham Forest pour 17 millions de livres sterling (20 millions d'euros), a annoncé samedi le club anglais de retour en Premier League. Equipe légendaire du football anglais, victorieuse à deux reprises de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1979 et 1980, Forest n'avait plus joué parmi l'élite depuis 1999. Awoniyi, 24 ans, a marqué 20 buts en 43 matches lors de sa dernière saison en Bundesliga. « J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League et je voulais faire partie de ce club, après avoir parlé avec Steve Cooper (entraîneur de Nottingham NDLR) de ses ambitions et au vu de la grande histoire de Forest », a expliqué l'attaquant international nigérian (4 sélections). Recruté par Liverpool en 2015, Awoniyi a été prêté à plusieurs reprises dans des clubs étrangers et n'a jamais joué en Premier League.