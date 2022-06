Rivers United champion du Nigeria pour la première fois de son histoire

Rivers United est devenu pour la première fois champion du Nigea de football grâce à la défaite de son plus proche poursuivant, Plateau United, sur le terrain d'Akwa United (2-1) dimanche. Le club de Port Harcourt, qui jouera plus tard contre Nasarawa United, possède dix points d'avance à trois journées de la fin et ne peut plus être rejoint. C'est le premier trophée remporté par ce club issue de la fusion des Dolphins et des Sharks en 2016.