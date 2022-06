CAN 2027: des pays commencent à se placer en vue de son organisation

La Confédération africaine de football (CAF) va prochainement lancer un appel à candidatures pour l’organisation de la 36e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2027). Une CAN 2027 pour laquelle plusieurs pays anglophones ont déjà manifesté leur intérêt.

Publicité Lire la suite

Alors que la Coupe d’Afrique des nations 2023 en Côte d’Ivoire approche et que la Guinée tente d'accélérer les préparatifs pour l’édition 2025, certains pays ont d’ores et déjà jeté leur dévolu sur la CAN 2027.

La Confédération africaine de football (CAF) devrait bientôt lancer l’appel à candidature pour l’organisation de la 36e mouture de sa compétition phare, a appris rfi.fr. Le sujet pourrait d’ailleurs être abordé en marge de la 44e Assemblée Générale de la CAF, prévue ce 10 août à Dar es Salaam, estime une autre source.

Le temps presse d’autant que l’article 21 des statuts de la CAF prévoient normalement que son « Comité Exécutif désignera le pays hôte six ans avant la date prévue pour la tenue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations ».

Burkina et Sénégal, candidats ou pas ?

Dès 2019, le Sénégal, par la voix du ministre des Sports Matar Ba, avait évoqué la possibilité d’accueillir la CAN 2027. Depuis, le pays des Lions a rénové le stade Lat-Dior et surtout inaugurer le Stade Abdoulaye-Wade (50.000 places). Des infrastructures qui peuvent servir de point de départ à une éventuelle candidature, même si les autorités sénégalaises n’avaient pas fait mystère de leur souhait de co-organiser la CAN 2025 avec la Guinée.

Au Burkina Faso, l'ex-ministre des Sports et des loisirs Dominique Nana avait plutôt ciblé la CAN 2029. Son intérêt pour l’organisation des Jeux Africains 2027 aurait été difficilement conciliable avec l’accueil de la CAN, la même année. Pourtant, la presse burkinabè assure que le pays des hommes intègres pourrait finalement postuler pour la 36e CAN. Le nouveau régime bukinabè se lancera-t-il ?

Le Botswana et la Namibie s’allient

En ce qui concerne une co-organisation entre le Botswana et la Namibie, on n’en est plus en revanche au stade de la réflexion. Les deux voisins d’Afrique australe ont déjà présenté leur projet nommé « BONA 2027 ». Le Botswana a même fait étalage de sa volonté devant Patrice Motsepe, le président de la CAF, lors d’une visite de ce dernier à Gaborone en avril.

BONA 2027 MOA Signing pic.twitter.com/P44CwjFD04 — Ministry of Sport, Youth and National Service, (@officialmsyns) June 9, 2022

Face à cet attelage, l’Ouganda et la Tanzanie pourraient présenter un duo est-africain. Moses Magogo, le président de la fédération ougandaise, a en tout cas indiqué que son pays est ouvert à une alliance. De leur côté, les autorités tanzaniennes ont évoqué leur attrait pour ce tournoi, en mai.

La Zambie aussi ?

La Zambie aussi a manifesté son désir d’organiser sa première Coupe d’Afrique des nations, huit ans après avoir été éconduite par la CAF pour l’organisation de la CAN 2019, à l’époque attribuée au Cameroun. Pour 2027 ?

En revanche, aucune confirmation n’est venue à ce stade concernant d’éventuels préparatifs de la part de l’Algérie du Maroc pour s’offrir la phase finale 2027…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne