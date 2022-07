CAN 2022 Féminine: les Togolaises dominées 4-1 pour leur première en phase finale

Texte par : David Kalfa Suivre 1 mn

L’équipe féminine de football du Togo s’est inclinée 4-1 face à la Tunisie pour son tout premier match en phase finale d’une Coupe d’Afrique des nations. Les Togolaises ont encaissé un but dès la 18e seconde sur un lob de l’attaquante Mariem Houij avant que Sabrine Ellouzi ne double la mise de la tête, d’un coup de tête à bout portant. Ellouzi qui s’est offert un doublé à la 59e minute, toujours de la tête. Quant à Houij, sa frappe à la 71e a surpris la gardienne Amouklou Amé qui a marqué contre son camp. Les Eperviers Dames ont en revanche marqué le premier but de leur histoire à la CAN, avec un penalty d’Odette Gnintegma (22e). Un but qui n’a pas consolé la buteuse : « On voulait gérer le match mais il y eu un peu de peur de notre côté et c’est ce qui a tout fait basculer. Sinon, il y avait de l’envie, de la détermination pour pouvoir arracher ces 3 points. »