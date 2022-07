Foot: la Super Ligue africaine des clubs débutera en août 2023

La nouvelle compétitions interclubs de la Confédération africaine de football (CAF) verra le jour en août 2023, a indiqué ce 3 juillet 2022 à Rabat le président de la CAF Patrice Motsepe. La « Super Ligue » (son nom reste à définir) se jouera en parallèle de la Ligue des champions et devrait regrouper 24 clubs.

De notre envoyé spécial à Rabat,

« Super Ligue africaine », « Ligue de football africain » ou même « Platinum League »… On ne sait pas encore comment s’appellera la nouvelle compétition interclubs de la Confédération africaine de football (la CAF y réfléchit). Mais ce projet évoqué pour la première fois en février 2020 à Salé par Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football (Fifa), a fait son retour en force au Maroc, deux ans et demi plus tard.

Lancée le 10 août 2022 en Tanzanie

« Nous allons lancer cette compétition le 10 août en Tanzanie. Puis nous passerons les semaines et mois suivants à parler avec des investisseurs et partenaires, a annoncé le président de la CAF Patrice Motsepe, ce 3 juillet 2022 à Rabat. Elle débutera en août 2023 ».

Le patron du foot africain a promis une dotation de 100 millions de dollars US pour la première édition avec 11 à 12 millions pour le futur vainqueur.

100 millions de dollars de dotation

« Une partie significative de l’argent généré par la Ligue de football africain/Super Ligue africaine ira aux clubs », a-t-il assuré, ajoutant que chacune des 54 fédérations membres de la CAF touchera annuellement 1 million de dollars.

« Cette compétition a un potentiel énorme pour faire grandir de manière significative le football africain et le rendre encore davantage compétitif », a assuré le milliardaire.

Avec 24 clubs

En revanche, le Sud-Africain n’a pas apporté beaucoup de précisions sur son futur format. « Il devrait y avoir 24 clubs qui seront choisis en fonction du Classement Fifa, a-t-il lâché. Puis il y aura tous les critères géographiques, avec une limite du nombre de clubs que vous pourrez avoir par pays ou bien par région ».

Patrice Motsepe promet d’ailleurs qu’il y « aura une révision complète des formats des compétitions interclubs » dont celle de la Ligue des champions. Car oui, la C1 va continuer à se jouer en parallèle.

Le dirigeant en a profité pour informer que les prochaines finales se joueront à nouveau sous forme de matches aller/retour. La dernière finale, disputée entre Ah Aly et le Wydad, sur le terrain de Casablanca, a visiblement généré trop de polémiques au goût de la CAF...

