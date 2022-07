CAN 2022 féminine : le Maroc rejoint le Sénégal en quarts

Texte par : David Kalfa Suivre

L’équipe du Maroc s’est qualifiée pour les quarts de finale de sa Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 5 juillet à Rabat, en battant l’Ouganda 3-1 dans le groupe A. Les Marocaines ont ouvert le score sur penalty par Rosella Ayane (14e). Les Ougandaises ont égalisé sur coup franc par Sumaya Komuntale (32e). Puis les Lionnes de l’Atlas ont marqué par Nesryne El Chad (68e) et avec un penalty de Ghizlane Chebak (84e). Elles imitent ainsi les Sénégalaises, leurs prochaines adversaires, déjà assurées de disputer le deuxième tour de la CAN 2022.