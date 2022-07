CAN 2022 féminine: forfait d’Asisat Oshoala, superstar du foot féminin africain

La Nigériane Asisat Oshoala. Icon Sportswire via Getty Images - Icon Sportswire

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Asisat Oshoala est forfait pour la suite de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), a annoncé la Fédération nigériane de football ce 6 juillet 2022, à cause d’une blessure à un ligament d’un genou. C’est un gros coup dur pour les Nigérianes, triples championnes d’Afrique, et pour la compétition, l’attaquante du FC Barcelone étant une icône du foot féminin sur le continent.