CAN 2022 féminine : le Togo tient le Cameroun en échec

Texte par : David Kalfa Suivre

L’équipe du Togo a tenu en échec 1-1 celle du Cameroun dans le groupe B de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 6 juillet à Casablanca. La Togolaise Mafille Woedikou a ouvert le score à la 28e minute sur penalty, avant qu’Estelle Johnson n’égalise (38e). Avec 2 points, les Lionnes indomptables sont 3e, devant les Eperviers Dames (1 point) et derrière les Zambiennes (1ères, 4 points) et les Tunisiennes (2es, 3 points). Le 9 juillet, le Cameroun tentera d’arracher sa qualification pour les quarts de finale face à la Tunisie tandis que le Togo essaiera d’en faire de même face au Togo.