CAN 2022 Féminine : le Burundi battu par l’Afrique du Sud

Texte par : David Kalfa Suivre

Battue 4-2 par le Botswana, l’équipe du Burundi s’est cette fois inclinée 3-1 face à l’Afrique du Sud, dans le groupe C de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 7 juillet à Rabat. L’attaquante Thembi Kgatlana a ouvert le score (20e). Aniella Uwimana a égalisé pour les Burundaises (30e). Puis les Banyana Banyana ont repris l’ascendant grâce à Amogelang Motau (32e) et Linda Motlhalo (54e, penalty). Les Sud-Africaines sont qualifiées pour les quarts de finale avant d’affronter le Botswana le 10 juillet, tandis que les Burundaises sont quasiment éliminées avant de défier les Nigérianes.