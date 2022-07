CAN 2022 Féminine : le Nigeria rebondit face au Botswana

Battue 2-1 par l’Afrique du Sud, l’équipe du Nigeria a réagi en gagnant 2-0 face à celle du Botswana, dans le groupe C de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 7 juillet à Rabat. Les Nigérianes ont scoré par Ifeoma Onumonu (21e) et Christy Ucheibe (48e). Avec 3 points, les Super Falcons se replacent à la deuxième place derrière les Sud-Africaines (6 points), à égalité avec les Botswanaises (3 pts) et devant les Burundaises (0 pt).