CAN 2022 féminine: le Maroc devance le Sénégal, le Burkina Faso éliminé

L’équipe du Maroc s’est assurée la première place du groupe A en Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 8 juillet à Rabat, en battant le Sénégal 1-0 grâce à un penalty de Ghizlane Chebbak. La sélection du Burkina Faso, elle, est éliminée, après un match nul 2-2 face à l’Ouganda.

De notre envoyé spécial à Rabat,

Encore un but sur coup de pied arrêté. Encore Ghizlane Chebbak. Et encore une victoire du Maroc. Pour la troisième fois durant cette Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), les Marocaines ont gagné dans le groupe A.

Ce 8 juillet à Rabat, elles ont pourtant manqué de réussite et/ou de conviction, enchaînant notamment les frappes cadrées mais trop molles (Sanaa Missoudy 3e, Rosella Ayane 17e, Hanane Ait El Haj 32e).

Les Sénégalaises, venues pour imposer leur supériorité physique, ont été encore moins incisives. Les Lionnes, il est vrai, étaient déjà qualifiées en quarts de finale. Elles semblaient aussi accuser le coup athlétiquement, avec ce troisième match en six jours.

Encore un penalty

C’est donc un penalty (le troisième pour le Maroc dans cette CAN), à la suite d'une faute de mains de Salimata Ndiaye dans sa surface, qui a permis à la capitaine marocaine Chebbak d’ouvrir le score : 1-0, 54e. Un penalty, le Sénégal aurait peut-être pu en avoir un à la suite d'un contact entre Hapsatou Diallo et Yasmine Mrabet. Mais l’arbitre Akhona Makalima n'a pas sifflé.

Les Lionnes de l’Atlas affronteront donc le 3e du groupe B ou C à Rabat le mercredi 13 juillet tandis que les Sénégalaises, elles, joueront le même jour contre le 1er du groupe B à Casablanca. En jeu : se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2022 et obtenir ainsi un billet direct pour la Coupe du monde 2023.

Le coup de génie d'Adama Congo

L’aventure s’arrête en revanche ici pour le Burkina Faso qui a fait match nul 2-2 face à l’Ouganda, à Casablanca. Les Burkinabè repartent de leur première CAN avec 1 point et une précieuse expérience. A noter enfin le but somptueux de l’attaquante des Étalons Dames, Adama Congo. Son slalom au milieu de trois joueuses sera peut-être élu plus belle réalisation du tournoi...

► Pour suivre toute l'actualité sur le sujet : CAN 2022 féminine : calendrier, classements et résultats

