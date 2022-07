CAN 2022 Féminine : le Cameroun en quarts, le Togo éliminé

Les Camerounaises Estelle Johnson et Jeannette Yango durant la CAN 2022 féminine. © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

L’équipe du Cameroun a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 9 juillet à Casablanca, dans le groupe B de la CAN 2022. Les Camerounaises ont battu 2-0 des Tunisiennes également qualifiées. Les Togolaises, en revanche, écartées 4-1 par des Zambiennes premières au classement et qui défieront le Sénégal, sont éliminées du tournoi.