CAN 2022 Féminine: Rasheedat Ajibade, l’étoile montante du Nigeria

Avec deux buts et deux passes décisives en trois matches, Rasheedat Ajibade s’impose comme l’étoile montante de l’équipe du Nigeria durant cette Coupe d’Afrique des nations féminine au Maroc (CAN 2022). En l’absence de la superstar Asisat Oshoala, forfait sur blessure, l’ailière de l’Atletico Madrid assume ce nouveau statut.

De notre envoyé spécial à Rabat,

Devinette : quelle attaquante nigériane évoluant en Espagne et ayant les cheveux colorés illumine cette CAN 2022 ? Eh non, ce n’est pas Asisat Oshoala, teinture rose, quatre fois élue Joueuse africaine de l’année et pensionnaire du FC Barcelone. Forfait sur blessure à l’issue du premier match du Nigeria, la superstar du foot féminin continental a en effet laissé la lumière à sa jeune coéquipière, Rasheedat Ajibade, teinture bleue. « Je n’ai pas la moindre pression que ce soit, assure pourtant cette dernière. Chacune d’entre nous est une star sur le terrain. Il faut juste savoir saisir sa chance au bon moment sur la pelouse ».

A 22 ans, l’ailière de l’Atletico Madrid a déjà gagné une CAN (en 2018) et joue dans l'un des meilleurs clubs d’Espagne. Mais elle est en train de prendre de l’ampleur avec les Super Falcons. Après avoir marqué l’unique but du Nigeria face à l’Afrique du Sud (défaite 2-1) et avoir été très active face au Botswana (victoire 2-0), « Rash » (son surnom) s’est offert une nouvelle réalisation et deux passes décisives, ce 10 juillet face au Burundi (4-0). « C’est une question de progrès individuels, explique-t-elle. Il faut être meilleure à chaque fois. J’ai eu la chance d’être retenue en sélection en 2018. Maintenant, je sais que je dois faire encore plus ».

Finaliste pour les oscars du foot africain

Elle marque plus, comme elle l’a prouvé avec sa formation madrilène, cette saison, avec 10 réalisations. Mais Rasheedat Ajibade sait qu’un de ses principaux atouts est sa polyvalence. « J’ai été formée à être une joueuse adaptable, à être capable de jouer à n’importe quel poste au milieu de terrain ou en attaque. C’est une chose qui peut faire de toi une exception dans le jeu », estime-t-elle.

Rasheedat Ajibade est désormais tournée vers un quart de finale face au Cameroun d’Ajara Njoya, son ancienne coéquipière à l’Atletico Madrid. A la clé, il y a une place en demi-finale de la CAN 2022, une qualification automatique pour la Coupe du monde 2023, et des esprits à marquer en vue des Trophées de la Confédération africaine de football (CAF Awards). La native de Kaduna fait partie des trente nommées pour le titre de Joueuse africaine de l’année. Le 21 juillet à Rabat, succèdera-t-elle au palmarès des CAF Awards à l’autre star aux cheveux colorés du Nigeria ?

Propos recueillis par Hugo Moissonnier

