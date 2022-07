CAN 2022 Féminine: la Zambie en demie et au Mondial, le Sénégal sorti

Les Zambiennes lors de la CAN 2022 Féminine. © Courtesy of CAF

Texte par : David Kalfa Suivre 3 mn

L’équipe féminine de football de la Zambie s’est qualifiée pour la première Coupe du monde de son histoire, ce 13 juillet 2022 à Casablanca. En sortant le Sénégal (4 tirs au but à 2, 1-1 après prolongation) en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022), les Zambiennes se sont assurées une place en demi-finales de la CAN 2022 mais aussi au Mondial 2023. Les Sénégalaises peuvent encore rêver de cette compétition mais il faudra d’abord remporter un match de classement, le 17 juillet.