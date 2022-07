CAN 2022 Féminine: l’Afrique du Sud au Mondial, pas de demie pour la Tunisie

© Courtesy of CAF

Les Sud-Africaines durant la CAN 2022.

L’équipe d’Afrique du Sud a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022) ainsi que pour la prochaine Coupe du monde, ce 14 juillet à Rabat. En quart de finale de la CAN 2022, les Sud-Africaines ont battu 1-0 les Tunisiennes. Elles défieront la Zambie le 18 juillet.

L’Afrique du Sud disputera sa deuxième Coupe du monde de suite après celle de 2019 en France. Les Sud-Africaines ont en effet assuré leur présence pour l’édition 2023, prévue en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce 14 juillet à Rabat. Un succès face à la Tunisie, en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2022), qui les envoie par ailleurs en demi-finale de la CAN 2022 face à la Zambie.

Les Sud-Africaines ont bien négocié ce rendez-vous face aux Tunisiennes, bien que ces dernières les aient bousculées par séquences.

L’avant-centre Jermaine Seoposenwe a su faire la différence à la 14e minute. Servie plein axe, elle a pris de vitesse les défenseures Chayma Abbassi et Samia Aouni en s’en est allée battre la gardienne des Aigles de Carthage, Soulayma Jebrani : 1-0.

La Tunisie privée d’un penalty ?

Les Tunisiennes ont tenté de réagir, notamment via l’attaquante Leïla Maknoun, dont la reprise de demi-volée a été repoussée par la portière des Banyana Banyana, Andile Dlamini (25e). Ou sur un coup franc d’Aouni (52e). Elles ont peut-être aussi été privées d’un penalty, durant les arrêts de jeu, suite à un choc avec Mariem Houijj dans la surface adverse (90e+2).

La Tunisie disputera donc un match de classement le 17 juillet à Casablanca, face au Sénégal. Si elles le remportent, elles prendront part à un tournoi international de repêchage pour le Mondial 2023, en février.

