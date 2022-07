CAN 2022 Féminine: le Cameroun éliminé, le Nigeria en Coupe du monde

L’équipe du Nigeria a une nouvelle fois imposé sa loi à celle du Cameroun en Coupe d’Afrique des nations féminine, ce 14 juillet à Casablanca. En battant les Camerounaises 1-0, les Nigérianes se sont qualifiées pour les demi-finales de la CAN 2022 face aux Marocaines, ainsi que pour la Coupe du monde 2023. Un Mondial auquel les Lionnes Indomptables peuvent encore participer, à condition de remporter un match de classement le 17 juillet puis de s’imposer en repêchages en février prochain.

De notre envoyé spécial à Casablanca,

Ce 15e Cameroun-Nigeria en phase finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine a beaucoup ressemblé aux précédents : les Camerounaises y ont cru mais les Nigérianes, supérieures, ont gagné pour la 11e fois. Un résultat plutôt logique compte tenu de la physionomie de ce quart de finale de CAN 2022.

Rasheedat Ajibade, encore décisive

En première période, les deux équipes se neutralisent et aucune ne se procure d’occasion franche. Mais les Nigérianes, mieux en place et plus disciplinées, ont le contrôle du ballon. Les Camerounaises, qui misent sur un jeu très direct, le perdent rapidement et multiplient les fautes.

Peu avant l’heure de jeu, l’ailière Rasheedat Ajibade reprend d’une tête décroisée un centre travaillé. Le ballon heurte le montant droit et franchit la ligne : 0-1, 56e. Le nouvelle star nigériane a une nouvelle fois fait la différence.

Tout le contraire de la capitaine adverse, Gabrielle Onguéné qui, après un tir en pivot raté (53e) et une demi-volée sans réussite (67e) quitte le terrain (70e). Tout un symbole.

Maroc-Nigeria en demi-finales

Grâce à ce succès, le Nigeria affrontera le Maroc en demi-finale de la compétition, le 18 juillet à Rabat. Surtout, les triples championnes d’Afrique valident leur billet pour la prochaine Coupe du monde, prévue eu 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Un Mondial en Océanie auquel les Lionnes Indomptables, qui ont pris part aux éditions 2015 et 2019, peuvent encore rêver. Mais, pour cela, il faudra battre les Botswanaises en match de classement de la CAN 2022, le 17 juillet. Puis s’imposer lors d’un tournoi international de repêchages, en février 2023 en Nouvelle-Zélande...

