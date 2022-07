L'Ivoirien Seko Fofana bientôt de retour en sélection nationale après trois ans d'absence

Le Lensois Seko Fofana. AFP - FRANCOIS LO PRESTI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le milieu de terrain du RC Lens, Seko Fofana, va rejouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire en septembre. La Fédération ivoirienne de football (FIF) a annoncé son retour prochain, vendredi 15 juillet. « Bonne nouvelle du côté des Éléphants de Côte d'Ivoire ! Le retour de Seko Fofana en sélection sera effectif en septembre prochain pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023 », a-t-elle indiqué dans un message posté sur Facebook. La FIF précise que Seko Fofana a rencontré le sélectionneur Jean-Louis Gasset vendredi à Rodez, où le RC Lens est en stage. Le lauréat du prix Marc-Vivien Foé 2022, 27 ans, compte six capes avec les Eléphants mais n'a plus porté ce maillot depuis novembre 2019. En septembre 2021, il avait émis le souhait de ne pas être convoqué en sélection nationale poru se concentrer sur sa saison en club. En septembre, les Ivoiriens doivent affronter à deux reprises les Comores dans le groupe H des éliminatoires de la CAN 2023 prévue justement en Côte d'Ivoire.