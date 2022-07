Mercato: Chancel Mbemba, un Léopard dans l'arrière-garde de Marseille

Chancel Mbemba s'est engagé pour trois saisons avec l'Olympique de Marseille, vendredi 15 juillet. Le défenseur arrive dans la cité phocéenne libre après quatre saisons au FC Porto. L'international congolais vient renforcer le secteur défensif marseillais, alors que le club va retrouver la Ligue des champions en cette saison 2022-2023.

Après le changement d'entraîneur, voici venu le moment de renouveler l'effectif à Marseille. Jorge Sampaoli est parti, Igor Tudor est arrivé, et désormais, le coach croate peut compter sur un nouvel élément. Outre Samuel Gigot (ex-Spartak Moscou) et le jeune Isaak Touré (ex-Le Havre), un troisième défenseur vient de s'engager avec l'OM durant ce mercato d'été. Le club l'a annoncé en fin de journée vendredi 15 juillet : Chancel Mbemba est Olympien.

Le natif de Kinshasa, qui fêtera son 28e anniversaire en août, a paraphé un contrat de trois ans avec Marseille. Les vice-champions de France n'ont pas eu à verser d'indemnité au FC Porto, le précédent club de Chancel Mbemba, car le joueur était arrivé au terme de son contrat au Portugal, où il a évolué ces quatre dernières saisons.

Un atout espéré pour le retour en Ligue des champions

Passé par la Belgique avec Anderlecht, l'Angleterre avec Newcastle et donc le Portugal avec les Dragons de Porto, le Congolais va découvrir un quatrième championnat européen. L'ancien pensionnaire du MK Étanchéité, fort de ses 26 apparitions en Ligue des champions et de ses 8 matches joués en Ligue Europa, doit apporter un plus à l'OM. Le club marseillais est qualifié directement pour la prochaine C1 et sera dans le troisième ou quatrième chapeau lors du tirage au sort de la phase de groupes, prévu le 25 août.

« Sa rapidité, sa puissance, son impact dans les duels défensifs ainsi que ses nombreux matchs européens, font de ce véritable guerrier un très bon joueur, mature et dont l’expérience bénéficiera à notre collectif. Chancel Mbemba mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs », commentent les Ciel et Blanc sur leur site internet.

International depuis plus de dix ans avec la sélection de RDC, Chancel Mbemba compte 66 capes, pour quatre buts inscrits. Il faisait partie de l'équipe de Florent Ibengé qui a terminé à la troisième place de la CAN 2015. Il avait d'ailleurs transformé son tir au but lors du match pour la troisième place contre la Guinée équatoriale. En club, le Congolais a aussi été champion de Belgique à une reprise et champion du Portugal à deux reprises, entre autres.

À l'OM, il va retrouver son compatriote Cédric Bakambu et portera le numéro 99, la Ligue de football professionnel ayant décidé de modifier son réglement et de ne plus interdire les numéros de maillot au-delà du 30. Sur lnstagram, Chancel Mbemba a annoncé son arrivée en reprenant la devise marseillaise : « Officiellement droit au but. »

