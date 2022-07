CAN 2022 féminine: Cameroun-Botswana et Sénégal-Tunisie pour continuer à croire au Mondial

La Camerounaise Gabrielle Onguene, la Botswanaise Mokgabo Thanda, la Sénégalaise Edmée Siagne et la Tunisienne Mariem Houij, lors de la CAN 2022.

Cameroun-Botswana et Sénégal-Tunisie seront les affiches des matches de classement de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), le 17 juillet au Maroc. Les vainqueurs de ces rencontres disputeront en février 2023 un tournoi international de repêchages pour la prochaine Coupe du monde.

De notre envoyé spécial à Casablanca,

C’est une nouveauté : pour la première fois dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des nations de football (masculine et féminine), les équipes éliminées en quarts de finale de la compétition disputeront des matches de classement. Ce n’est pas une coquetterie de la part de la Confédération africaine de football (CAF) décrétée à l’occasion de cette CAN 2022 Féminine. Cette innovation est liée au nouveau format de la Coupe du monde féminine, qui passe de 24 à 32 participants.

Résultat, l’Afrique a désormais quatre places garanties en phase finale, contre trois en 2019 par exemple. Ainsi, les demi-finalistes de la CAN 2022, l’Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria et la Zambie, ont déjà leur billet en poche pour le prochain Mondial, prévu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais ce n’est pas tout : la Fédération internationale de football (Fifa) a alloué deux places optionnelles supplémentaires au continent. Il pourrait donc y avoir jusqu’à six équipes africaines en Océanie, dans un an.

Mais pour cela, il faudra donc que les deux vainqueurs des matches Cameroun-Botswana et Sénégal-Tunisie, prévus ce 17 juillet respectivement à Rabat et Casablanca, s’imposent ensuite dans sept mois en Nouvelle-Zélande. Trois mini-tournois internationaux de repêchages y seront organisés du 18 au 23 février, avec 10 pays. La sélection victorieuse dans chacun de ces trois groupes disputera la Coupe du monde.

« L’Afrique aurait le droit à plus que six places en Coupe du monde »

On n’en est toutefois pas encore là. Et Camerounaises, Botswanaises, Sénégalaises et Tunisiennes, ont dû d’abord digérer le fait d’avoir raté une qualification directe pour le Mondial, via les quarts de finale de la CAN 2022. « Ça a été difficile car c’était un match très important pour le football tunisien féminin, souligne la milieu de terrain Chirine Lamti, en conférence de presse, après un revers 1-0 face aux Sud-Africaines. En plus, je ne sais pas si vous avez vu la rencontre mais nous avons été malchanceuses… Et il a donc fallu réussir à passer à autre chose, mentalement. Il le fallait parce que nous avons cette autre opportunité, d’aller en barrages ».

Un long détour, potentiellement à l’autre bout de la terre, que Mame Moussa Cissé assume. Même si le coach des Sénégalaises regrette que la FIFA n’ait pas alloué six places directes à l’Afrique pour le Mondial 2023. « Il faut prendre les choses qui sont là et travailler pour y arriver, lance-t-il en conférence de presse. C’était à nous de faire ce match [face à la Zambie, Ndlr] pour aller à la Coupe du monde. On l’a raté. À nous de rectifier ça pour rester avec le gotha du foot. Ça va être difficile, car ce sera un autre processus. […] Les filles l’ont encore en travers de la gorge. Il y a un sentiment d’inachevé. Il faudra traduire tout cela en ondes positives sur le terrain ».

Le coach de la Tunisie Samir Landolsi, qui n’a toujours pas digéré un penalty non-sifflé pour les Aigles face à l’Afrique du Sud, se montre un peu plus déçu par la représentativité de son continent en Coupe du monde. « Malheureusement, la Fifa n’a pas assez augmenté le quota de l’Afrique. Vu le niveau désormais élevé du football féminin africain, on aurait la possibilité d’avoir six équipes et même plus. Quand je regarde le Championnat d’Europe [qui a lieu en même temps que la CAN 2022, Ndlr], je vois que l’Afrique aurait le droit à plus que six places. Huit équipes africaines seraient capables de jouer la phase finale de la Coupe du monde. Hélas, l’Afrique est toujours reléguée à la dernière place ». Il faudra donc pour les quarts de finalistes se contenter de cette séance de rattrapage.

