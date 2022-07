CAN 2022 Féminine: Reynald Pedros a remporté son premier pari avec le Maroc

L’équipe du Maroc s’est qualifiée pour la Coupe du monde féminine 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, le 13 juillet à Rabat, en battant 2-1 le Botswana en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2022). Pour son sélectionneur, le Français Reynald Pedros, nommé fin 2020, le contrat est en grande partie rempli avec ce premier Mondial, même si l’ancien milieu de terrain ne compte pas s’arrêter là et espère se qualifier en finale, le 18 juillet face au Nigeria.

Publicité Lire la suite

De notre envoyé spécial au Maroc,

« Est-ce que j’ai la tête de quelqu’un qui a déjà la tête en Australie et en Nouvelle-Zélande ? » Reynald Pedros, sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Maroc, est aussi efficace pour dribbler les questions qui lui déplaisent en conférence de presse qu’il l’était pour se débarrasser des défenseurs adverses durant les années 1990. L’ancien milieu de terrain du FC Nantes et de l’équipe de France (1993-1997) sait pourtant ce qu’un Mondial représente, lui qui a été privé des Coupes du monde 1994 (élimination face à la Bulgarie) et surtout 1998 (non-retenu).

Malgré cela, celui qui s’est reconverti entraîneur de foot féminin depuis 2017 ne souhaite pas s’arrêter à la qualification historique des Marocaines, après une victoire 2-1 face au Botswana, à la CAN 2022. « C’était une étape, balaie-t-il, à quelques jours d'une demi-finale face au Nigeria. Après le troisième match de poules, on n’a jamais évoqué […] le fait d’aller en demi-finales de la CAN pour se qualifier à la Coupe du monde. On a tout simplement préparé ce quart de finale face pour le gagner. Et le gagner avait pour conséquence d’aller à la Coupe du monde ».

Finale ou pas finale de CAN, il n'empêche que le pari de Pedros avec les Lionnes de l’Atlas est en grande partie déjà remporté. Le gaucher avait pris tout le monde à contre-pieds en acceptent le projet présenté par la Fédération royale marocaine de football (FRMF), fin 2020, après avoir pourtant dirigé durant deux saisons l’Olympique lyonnais (OL), souvent considéré comme le meilleur club féminin au monde. Le Maroc était alors en effet 81e au Classement Fifa et la 8e nation africaine seulement. « Ça peut être surprenant pour les gens qui ne me connaissent pas, expliquait-il à rfi.fr en février 2021. Mais je n’ai pas de plan de carrière. Je ne me dis pas que, parce que j’ai entraîné Lyon, je ne veux que des équipes du même niveau. Ce serait déjà très compliqué si je raisonnais comme cela ».

« Il a franchi des paliers en tant qu’entraîneur et en tant qu’homme »

Cette réussite sur les bancs de touche n’étonne plus son ancien coéquipier nantais, Japhet N’Doram. « Reynald a déjà fait ses preuves. Il a eu de très bons résultats partout où il est passé. Sa reconversion n’est donc plus une surprise pour qui que ce soit », souligne le Tchadien.

Reynald Pedros affiche – au moins de l’extérieur – un caractère bien trempé. Une personnalité que Japhet N’Doram imaginait d'ailleurs peu compatible avec ses fonctions actuelles. « C’est un métier qui demande beaucoup de patience, d’indulgence, de tolérance, explique l’ancien numéro 10. A l’époque où on jouait à Nantes, c’était inimaginable de le voir se reconvertir en tant qu’entraîneur. […] Reynald était un joueur passionné, exigeant avec lui-même, sans parler de l’exigence qu’il imposait autour de lui. Mais un homme a le droit d’évoluer, de grandir et de progresser dans tous les domaines. Reynald a franchi des paliers sur ces plans-là en tant qu’entraîneur et en tant qu’homme ».

Les joueuses marocaines, elles, semblent conquises. « Il a travaillé avec les meilleures et il a été désigné Entraîneur de l’année par la FIFA en 2018, soulignait l’attaquante marocaine Rosella Ayane il y a quelques semaines. Il a gagné la Ligue des champions [en tant que coach de l’OL, Ndlr] et il a lui-même été international. Avec de tels états de service, il a beaucoup de choses à m’apprendre. Jour après jour, il insiste sur les qualités qui font les grands professionnels. Je crois que nos performances reflètent ses leçons ».

CAN 2022 féminine : calendrier, classements et résultats

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne