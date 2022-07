Mercato: Kalidou Koulibaly change de dimension en rejoignant Chelsea

Après huit saisons à Naples, Kalidou Koulibaly quitte l'Italie. Le capitaine du Sénégal s'est engagé pour quatre ans avec Chelsea, qui a déboursé plus de 37 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il franchit un nouveau cap avec le club londonien, habitué à viser les sommets.

C'est une toute nouvelle page qui s'ouvre pour Kalidou Koulibaly. Il y a dix ans, il quittait le FC Metz, le club avec lequel il avait commencé sa carrière pro deux ans plus tôt, pour rejoindre le championnat belge et Genk. Ce samedi 16 juillet, le Sénégalais fait ses adieux cette fois à Naples, où il jouait depuis 2014, et prend la direction de l'Angleterre et de Chelsea.

Les Blues ont annoncé son transfert dans la matinée. Le champion d'Afrique 2022, qui vient de fêter ses 31 ans, a paraphé un contrat de quatre ans, soit jusqu'en 2026. Le montant de la transaction n'a pas été révélé, mais d'après plusieurs médias britanniques, Chelsea a déboursé un peu plus de 37 millions d'euros pour Kalidou Koulibaly, à qui il ne restait qu'un an de contrat au Napoli.

Deuxième recrue de l'été du club londonien après l'attaquant Raheem Sterling, le défenseur débarque dans une équipe qui avait grand besoin de renfort. En effet, Chelsea a vu partir Andreas Christensen au FC Barcelone et surtout Antonio Rüdiger au Real Madrid ces dernières semaines. Et avec Thiago Silva qui va sur ses 38 ans en septembre, du sang neuf était requis dans l'arrière-garde des Blues.

Le natif de Saint-Dié-des-Vosges était souvent cité, depuis plusieurs années, comme recrue potentielle de différents clubs majeurs en Europe. Resté fidèle à Naples pendant huit saisons durant lesquelles il a remporté une Coupe d'Italie et une Supercoupe d'Italie (ainsi que trois « titres » de vice-champion d'Italie), Kalidou Koulibaly a décidé de sauter le pas en disant oui à Chelsea, où il va retrouver son compatriote Édouard Mendy.

« C'est une grande équipe dans le monde et mon rêve a toujours été de jouer en Premier League. Chelsea m'avait approché en 2016 mais cela ne s'était pas fait. Cette fois-ci, quand ils sont venus me rencontrer, j'ai accepté (l'offre) parce qu'ils voulaient vraiment que je vienne en Premier League jouer pour eux », a expliqué le néo-Blues dans un communiqué de son nouveau club.

Quatrième joueur sénégalais à porter le maillot de Chelsea après Demba Ba, Papy Djilobodji et Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly n'a pas oublié de saluer une dernière fois le Napoli. Dans un message posté en italien sur les réseaux sociaux, le roc défensif (1,87m, 89 kilos) a écrit : « Merci Naples et les Napolitains, pour tout l'amour que nous avons échangé. Je suis fier de vous avoir honoré avec tout ce que j'ai et je continuerai, à jamais, à vous porter dans mon cœur et à nourrir l'un des sentiments les plus importants pour moi : le respect. Vous avez été tout pour moi. Maintenant, il est temps pour moi de partir et de revenir au jeu : c'est parti pour une nouvelle aventure. »

