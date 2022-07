Mercato: l'Ivoirien Gervinho rejoint la Grèce et l'Aris Salonique

L'Ivoirien Gervinho. AFP / FRANCOIS WALSCHAERTS

Après la Belgique (Beveren), la France (Le Mans, Lille), l'Angleterre (Arsenal), l'Italie (AS Rome, Parme), la Chine (Hebei) et la Turquie (Trabzonspor), Gervinho va découvrir un septième championnat. L'attaquant ivoirien s'est engagé, samedi 16 juillet, pour deux ans avec l'Aris Salonique, club de première division grecque. L'Ivoirien, âgé de 35 ans et champion d'Afrique avec les Éléphants, sort d'une saison compliquée avec Trabzonspor, où il n'a joué que 13 matches (2 buts, une passe décisive) avant d'être victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en octobre 2021. Gervinho a tout de même remporté le titre de champion de Turquie.