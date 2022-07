Entretien

[CAN 2022] Estelle Johnson, Cameroun: «Nous focaliser sur la Coupe du monde»

La défenseure camerounaise Estelle Johnson durant le Mondial 2019. © Pier Marco Tacca/Getty Images

Texte par : David Kalfa Suivre 2 mn

Le Cameroun s’est assuré une place en tournoi international de repêchage pour la prochaine Coupe du monde, ce 17 juillet à Rabat, en match de classement de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022). Pour Estelle Johnson, défenseure des Lionnes Indomptables, il faut désormais se focaliser sur la qualification pour le Mondial 2023 et évacuer la frustration d’une élimination en quart de finale de la CAN 2022. Entretien.