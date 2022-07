CAN 2022 Féminine : le Maroc fait chuter le Nigeria et va en finale

Les Marocaines lors de la CAN 2022 Féminine. © Courtesy of CAF

L’équipe du Maroc affrontera celle d’Afrique du Sud en finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), le 23 juillet à Rabat. Une grande première pour les Marocaines. Les Lionnes de l’Atlas ont fait chuter 5 tirs au but à 4 (1-1 après prolongation) les Nigérianes, triples championnes d’Afrique en titre, ce 18 juillet en demi-finale de la CAN 2022. Des Super Falcons réduites à neuf contre onze en seconde période.