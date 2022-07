CAN 2022 Féminine : la Zambie en bronze, le Nigeria 4e

Texte par : RFI Suivre

La Zambie a décroché le bronze, la première médaille de son histoire en Coupe d’Afrique des nations féminine de football, ce 22 juillet à Casablanca, en battant le Nigeria 1-0 en match pour la troisième place de la CAN 2022 (but de Chiamaka Nndadozie contre son camp, 29e). C’est à l’inverse le plus mauvais résultat des Nigérianes dans cette compétition, à égalité avec la 4e place de 2012.